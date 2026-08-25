Akşehir'de yabancı plakalı cip zincirleme kazaya yol açtı: Sultandağı kaymakamı ve eşi yaralandı

akşehir'de zincirleme kaza

Konya-Afyonkarahisar kara yolunun Akşehir ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada Sultandağı Kaymakamı M.Ç. (31) ve eşi Cumhuriyet Savcısı H.N.Ç. (32) ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir cip, aynı yönde seyreden buğday yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan römork, aynı istikamette ilerleyen ve Sultandağı Kaymakamı M.Ç.'ye tahsis edilen 03 AA 112 plakalı makam aracına çarptı. Traktörün devrilmesi sonucu römorktaki buğdaylar yola saçıldı ve bölgede trafik aksadı.

yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada yaralananlar arasında M.Ç. (31), eşi H.N.Ç. (32) ile araçta bulunan K.Ç. (51) ve H.İ.T. (58) bulunuyor. Olay yerine sevk edilen polis, jandarma ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yerde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; yetkililer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

göreve başlama bilgisi ve soruşturma:

Öte yandan, kazada yaralanan Kaymakam M.Ç.'nin son atama kararıyla Tuzlukçu Kaymakamlığı'ndan Sultandağı Kaymakamlığı'na atandığı ve 24 Ağustos 2026 tarihinde ilçedeki görevine başladığı ifade edildi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

KONYA'NIN AKŞEHİR İLÇESİ YAKINLARINDA MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA, AFYONKARAHİSAR'IN SULTANDAĞI İLÇE KAYMAKAMI VE EŞİNİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 4 KİŞİ YARALANDI.