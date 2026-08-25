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Altyapı sıkıntıları geçici: Yenice 50-100 yıllık planla yenileniyor

Karakaş: Yenice'de altyapı ve yol çalışmaları kısa sürede sıkıntı veriyor, ama amaç ilçeyi 50-100 yıllık projelerle kalıcı biçimde yenilemek.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 19:33

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EDİTÖR: Caner Şahin

Altyapı sıkıntıları geçici: Yenice 50-100 yıllık planla yenileniyor

Yenice'de devam eden çalışmalar ve belediye açıklaması

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, ilçede sürdürülen altyapı ve yol çalışmalarına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen eleştirilere yanıt verdi. Karakaş, altyapı çalışmalarının yol ve ulaşımda zaman zaman vatandaşları mağdur ettiğinin farkında olduklarını, bu sıkıntıların geçici olduğunu vurguladı.

Çalışmaların öncelikleri:

Başkan Karakaş, Yenice'de birinci önceliğin yıllardır yenilenmeyen içme suyu altyapısı ve doğalgazın tamamlanması olduğunu belirtti. Karakaş, altyapı işleri bitmeden yapılan asfaltlamanın kısa sürede zarar göreceğini ifade ederek, bu nedenle etap etap ve önceliklere göre hareket ettiklerini söyledi.

Saha durumu ve etap planlaması:

Karakaş, Merkez ve İsmetpaşa mahallelerindeki asfalt çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını bildirdi. Diğer mahallelerde ise altyapıların tamamlanma durumuna göre asfalt ve üstyapı işlerinin kademeli olarak yapılacağını açıkladı. Yirmibeşler Mahallesi'nde enerji hatlarının yer altına alınması projesinin sürmesi nedeniyle asfalt çalışmasına henüz başlanamadığını, Kalaycılar, Atatürk ve Fatih mahallelerinde ise altyapı işlerinin ve kutu bağlantılarının sürdüğünü kaydetti.

Belediye Başkanı, çalışmaların ardından yolların hızla düzenleneceğini bildirdi ve süreç hakkında şu ifadeye yer verdi: 'Bugün yaşanan sıkıntıların farkındayız. Ancak yaptığımız çalışmalar günü kurtarmak için değil, Yenice’nin önümüzdeki 50-100 yılını düşünerek gerçekleştirilmektedir.'

Koordinasyon ve yatırım takibi:

Karakaş, Yenice'nin Ankara'dan veya hükümetten yeterli destek alamadığı yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Çalışmaların AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Yenice İlçe Teşkilatı ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü vurguladı.

Ayrıca ilçenin devlet yatırımlarını kazandırma çabalarının sürdüğünü, özellikle KYK yurdu başta olmak üzere eğitim, ulaşım ve altyapı yatırımlarının takip edildiğini belirtti. Karakaş, Karabük-Yenice Karayolu Projesi gibi ilçenin geleceğini etkileyen önemli projelerin hayata geçirilmesi için de girişimlerin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Yaklaşık 2,5 yıllık hizmet süresi içinde Yenice'nin altyapısını büyük ölçüde tamamlamayı, yollarını ve üstyapısını yenilemeyi ve ilçeyi daha modern, yaşanabilir bir hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Karakaş, kısa vadeli rahatsızlıkların uzun vadeli kazanımlar için göze alındığını belirtti.

YENİCE BELEDİYE BAŞKANI SERTAŞ KARAKAŞ, İLÇEDE DEVAM EDEN ALTYAPI VE YOL ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ...

YENİCE BELEDİYE BAŞKANI SERTAŞ KARAKAŞ, İLÇEDE DEVAM EDEN ALTYAPI VE YOL ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ KAMUOYUNDA GÜNDEME GELEN ELEŞTİRİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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