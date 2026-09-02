Karadeniz'de denizden yükselen hortum kıyıya varmadan dağıldı

Olayın gelişimi:

Giresun'un Eynesil ilçesi açıklarında öğleden sonra saat 16.30 civarında deniz üzerinde bir hortum oluştu. Bölgedeki güneşli hava şartları altında kısa süreli etkili olan hortum, denizden emdiği suyu metrelerce yükselterek karakteristik bir sütun görüntüsü oluşturdu.

Olayı görenler hortumun sahile doğru ilerlediğini bildirdi. Ancak hortum kıyıya varmadan etkisini kaybetti ve gözden kayboldu. Yetkililer, hortumun herhangi bir yapısal hasara yol açmadığını aktardı.

Sahil gözlemleri ve etkiler:

Görüntülenen hortum çevrede kısa süreli panik yarattı; sahilde bulunan birçok kişi olayı uzaktan izledi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre can ve mal kaybı olmadığı teyit edildi.

Yetkililer ve bölge sakinleri, hortumun hızla sönümlendiğini ve kıyıya ulaşmadan dağıldığını belirtti. Olay, deniz üzerinde oluşan kısa süreli meteorolojik bir olgu olarak kayda geçti.

GİRESUN’UN EYNESİL İLÇESİ AÇIKLARINDA DENİZDE HORTUM ÇIKTI. GÜNEŞLİ HAVADA OLUŞAN HORTUM, ÇEVREDE KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU.