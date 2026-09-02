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Karadeniz'de denizden yükselen hortum kıyıya varmadan dağıldı

Giresun'un Eynesil ilçesi açıklarında saat 16.30'da deniz üzerinde hortum görüldü; güneşli havada kısa süre etkili olup kıyıya varmadan dağıldı, sahilde kısa süreli panik yaşandı, can ve mal kaybı bildirilmedi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 20:32

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Karadeniz'de denizden yükselen hortum kıyıya varmadan dağıldı

Olayın gelişimi:

Giresun'un Eynesil ilçesi açıklarında öğleden sonra saat 16.30 civarında deniz üzerinde bir hortum oluştu. Bölgedeki güneşli hava şartları altında kısa süreli etkili olan hortum, denizden emdiği suyu metrelerce yükselterek karakteristik bir sütun görüntüsü oluşturdu.

Olayı görenler hortumun sahile doğru ilerlediğini bildirdi. Ancak hortum kıyıya varmadan etkisini kaybetti ve gözden kayboldu. Yetkililer, hortumun herhangi bir yapısal hasara yol açmadığını aktardı.

Sahil gözlemleri ve etkiler:

Görüntülenen hortum çevrede kısa süreli panik yarattı; sahilde bulunan birçok kişi olayı uzaktan izledi. Yapılan ilk değerlendirmelere göre can ve mal kaybı olmadığı teyit edildi.

Yetkililer ve bölge sakinleri, hortumun hızla sönümlendiğini ve kıyıya ulaşmadan dağıldığını belirtti. Olay, deniz üzerinde oluşan kısa süreli meteorolojik bir olgu olarak kayda geçti.

GİRESUN’UN EYNESİL İLÇESİ AÇIKLARINDA DENİZDE HORTUM ÇIKTI. GÜNEŞLİ HAVADA OLUŞAN HORTUM, ÇEVREDE...

GİRESUN’UN EYNESİL İLÇESİ AÇIKLARINDA DENİZDE HORTUM ÇIKTI. GÜNEŞLİ HAVADA OLUŞAN HORTUM, ÇEVREDE KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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