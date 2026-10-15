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Çayırova'da ekipler geceyi yağmura karşı mazgalları temizleyerek geçirdi

Çayırova Belediyesi Fen İşleri ekipleri, şiddetli yağışta su baskınlarını önlemek için 3 ayrı grupla gece boyunca mazgal temizliği ve saha taraması yaptı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Çayırova'da ekipler geceyi yağmura karşı mazgalları temizleyerek geçirdi

Çayırova'da mazgallar gece boyu temizlendi

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan yoğun yağışa karşı aralıksız sahada çalıştı. Dün akşam saatlerinde artan yağışın yol açabileceği olumsuzluklara karşı ekipler hızla devreye girdi.

Çalışmanın kapsamı:

Operasyon, ilçe genelinde yapılan saha taraması ve mazgal temizliğini kapsadı. 3 ayrı grupla yürütülen çalışmada, yağmur sularının taşıdığı yaprak, kum ve benzeri materyallerin giderleri tıkamasını önlemek amacıyla mazgallar tek tek temizlendi.

Ekipler nasıl çalıştı:

Çalışmalar gece boyunca sürdü ve sabahın ilk saatlerinde de devam etti. Ekipler, öncelikli cadde ve sokaklarda tespit edilen tıkanmaları açarak su birikintilerinin ve olası su baskınlarının önüne geçmeyi hedefledi.

Belediye yetkilileri, yağışın devam etmesi halinde benzer müdahalelerin aralıksız yapılacağını belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini duyurdu.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇEDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞIN YOL...

ÇAYIROVA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇEDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞIN YOL AÇABİLECEĞİ SU BASKINLARINA KARŞI MAZGAL TEMİZLİĞİ VE SAHA KONTROL ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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