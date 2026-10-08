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Çayırova'da Uğur Mumcu Caddesi baştan sona yenilendi: 170 milyon liralık yatırım

Çayırova'da Uğur Mumcu Caddesi'nde su, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik ve fiber altyapısı yenilendi; üstyapı yüzde 90 tamamlandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çayırova'da Uğur Mumcu Caddesi baştan sona yenilendi: 170 milyon liralık yatırım

Çayırova'da ulaşım ve altyapı yenilemesi:

Çayırova'da Yavuz Sultan Selim Caddesi ile İstiklal Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayan Uğur Mumcu Caddesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kapsamlı altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla yenilendi. Proje, caddenin hem araç hem de yaya kullanımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Altyapı çalışmaları:

Çalışmalar kapsamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları tamamen yenilenirken, caddeden geçen dere üzerinde ıslah çalışması gerçekleştirildi. Bölgede iletişim altyapısı güçlendirilmesi amacıyla 2 bin 200 metre fiberoptik kablo döşendi. Ayrıca alçak ve orta gerilim elektrik hatları yer altına alınarak enerji güvenliği sağlandı ve enerji ihtiyacını karşılamak üzere bir trafo binası inşa edildi.

Üstyapı düzenlemeleri ve kullanım:

Altyapı işleri tamamlanmasının ardından üstyapı düzenlemelerinde yüzde 90 seviyesine ulaşıldı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmalarında toplam 5 bin 850 ton asfalt kullanıldı. Yaya ulaşımını iyileştirmek için 10 bin 100 metrekare baskı beton kaldırım yapıldı ve çevre aydınlatması için 58 dekoratif aydınlatma direği montajına son aşamada gelindi.

Projeye ayrılan toplam yatırım 170 milyon lira olarak açıklandı; bunun 90 milyon liralık bölümü altyapı, 80 milyon liralık bölümü ise üstyapı çalışmalarını kapsıyor. Çalışmalar tamamlandığında Uğur Mumcu Caddesi'nin hem araç trafiği hem de yayalar için daha konforlu ve güvenli bir ulaşım hattına dönüşmesi hedefleniyor.

ÇAYIROVA&#039;DA YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ İLE İSTİKLAL CADDESİ ARASINDAKİ BAĞLANTIYI SAĞLAYAN UĞUR...

ÇAYIROVA'DA YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ İLE İSTİKLAL CADDESİ ARASINDAKİ BAĞLANTIYI SAĞLAYAN UĞUR MUMCU CADDESİ, ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARIYLA YENİLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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