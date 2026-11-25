Eskişehir'deki kaza sonrası Sivas'ta yıkım

Eskişehir'de meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit düşen Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un acı haberi, Sivas'ın Kangal ilçesi Alaçahan Köyü'nde yaşayan ailesine ulaştı. Haber, köydeki komşular aracılığıyla aileye bildirildi ve kısa süre içinde babası Kadir Karabulut ile annesi Hülya Karabulut köyden ayrılarak Sivas'ta ikamet eden kızları Zeliha Çetin'in yanına gitti.

acı haberin duyulma süreci:

Aile fertleri haberi alır almaz duygusal olarak etkilendi; anne ile abla olayın şokuna dayanamayarak fenalaştı. Her iki kadın, olay yerine çağrılan ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre, anne ve ablanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ziyaret ve destek:

Sivas Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı ile Şehit Aileleri Derneği Başkanı Fatih Deveci hastaneye giderek aileye başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin Sivas kent merkezinde yaşayan ablası Zeliha Çetin'in Huzur Mahallesi'ndeki evine ise Türk Bayrağı asıldı.

Olayın yer aldığı bölgedeki ve ailenin yaşadığı yerlerdeki hazırlıklar devam ederken, yetkililer ve yakın çevre taziyeler için organize olmaya başladı. Ailenin sağlık durumuna ilişkin alınan bilgiler yakın çevre tarafından paylaşıldı; resmi makamların açıklamaları bekleniyor.

Şehadet haberini alan Karabulut ailesi hastaneye kaldırıldı