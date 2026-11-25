kazada şehit olan askerlerin kimlikleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterde görevli 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.

şehitlerin isimleri:

Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan, Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ.

olayın özeti:

Kaza, bildirildiği üzere bir eğitim uçuşu sırasında meydana geldi; şehitlerin görev yaptıkları birimler Hava Kuvvetleri olarak kaydedildi.

ESKİŞEHİR’DE EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA KAZA KIRIMA UĞRAYAN HELİKOPTERDE ŞEHİT OLAN 5 ASKERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI.