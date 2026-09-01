Dolar 48,2723 +0,01%
Euro 56,0438 -0,13%
Bist 14.186,94 -1,03%
Altın Gram 6.839,15 -1,67%
EUR/USD 1,1605 -0,15%
Brent Petrol 92,69 +2,43%
--°

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yeni dönem: terminalin temeli 3 eylül'de atılacak

Yeni iç ve dış hat terminalinin temeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 3 Eylül'de atılacak.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yeni dönem: terminalin temeli 3 eylül'de atılacak

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yeni dönem: terminalin temeli 3 eylül'de atılacak

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yapımı planlanan yeni iç ve dış hatlar terminal binasının temelinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile 3 Eylül Perşembe günü atılacağı açıklandı. Proje sahasında yapılan son değerlendirmeler ve hazırlık çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

proje sahasında son incelemeler:

Yeni terminal binası projesi kapsamında havalimanında yürütülen hazırlıklar sürüyor. Proje alanında yapılan incelemelere Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Enver Hakan Zengince ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve temsilcileri katıldı.

Heyet, alandaki mevcut durumu yerinde inceleyip temel atma töreni öncesinde yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Törende ve ön hazırlık süreçlerinde güvenlik, altyapı ve lojistik düzenlemelerin tamamlanmasına öncelik veriliyor.

bölgesel ulaşım ve yolcu konforuna katkı:

Tamamlandığında, yeni terminal binasının bölgenin hava ulaşım kapasitesine katkı sağlaması ve yolcu konforunu artırması hedefleniyor. Proje, Samsun'un havayolu ulaşımındaki potansiyelini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, temel atma töreni öncesi son hazırlıkların tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirirken, yatırımın bölgeye sağlayacağı katma değer ve hizmet kalitesindeki iyileşmelerin takip edileceği belirtildi.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, TEKKEKÖY KAYMAKAMI VE...

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, TEKKEKÖY KAYMAKAMI VE VALİ YARDIMCISI VEKİLİ ENVER HAKAN ZENGİNCE İLE İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ MÜDÜR VE TEMSİLCİLERİ HAVALİMANINA BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ. HEYET, PROJENİN MEVCUT DURUMUNU VE 3 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK TEMEL ATMA TÖRENİ ÖNCESİNDEKİ SON HAZIRLIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yerli nohut Borsa-20 Kütahya'da hasat zincirini genişletiyor
images

SGK prim borçlarında tecil ve taksitlendirme düzenlemesi 148 bin 984 başvuruya u...
images

Çarşamba’da tropik deneme tutunca kadın girişimcinin serası 1 tonun üzerinde ürü...
images

Erzurum için tek yürek çağrısı: ortak akıl vurgusuyla seçim irtibat ofisi açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Terörsüz gelecek için aile odaklı yatırımlar Muş'ta ivme kazanıyor

Manavgat'ta jandarmanın işletmeye yönelik kaçak tütün operasyonu

Mersin'de son yolculuk: feribot faciasında ölen Reyhan Verim toprağa verildi

Saldırı iddiaları sonrası Anna-S İstanbul Boğazı'ndan eskort eşliğinde geçti

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı