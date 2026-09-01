Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yeni dönem: terminalin temeli 3 eylül'de atılacak

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yapımı planlanan yeni iç ve dış hatlar terminal binasının temelinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile 3 Eylül Perşembe günü atılacağı açıklandı. Proje sahasında yapılan son değerlendirmeler ve hazırlık çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

proje sahasında son incelemeler:

Yeni terminal binası projesi kapsamında havalimanında yürütülen hazırlıklar sürüyor. Proje alanında yapılan incelemelere Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Enver Hakan Zengince ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve temsilcileri katıldı.

Heyet, alandaki mevcut durumu yerinde inceleyip temel atma töreni öncesinde yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Törende ve ön hazırlık süreçlerinde güvenlik, altyapı ve lojistik düzenlemelerin tamamlanmasına öncelik veriliyor.

bölgesel ulaşım ve yolcu konforuna katkı:

Tamamlandığında, yeni terminal binasının bölgenin hava ulaşım kapasitesine katkı sağlaması ve yolcu konforunu artırması hedefleniyor. Proje, Samsun'un havayolu ulaşımındaki potansiyelini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, temel atma töreni öncesi son hazırlıkların tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirirken, yatırımın bölgeye sağlayacağı katma değer ve hizmet kalitesindeki iyileşmelerin takip edileceği belirtildi.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, TEKKEKÖY KAYMAKAMI VE VALİ YARDIMCISI VEKİLİ ENVER HAKAN ZENGİNCE İLE İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ MÜDÜR VE TEMSİLCİLERİ HAVALİMANINA BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ. HEYET, PROJENİN MEVCUT DURUMUNU VE 3 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK TEMEL ATMA TÖRENİ ÖNCESİNDEKİ SON HAZIRLIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRDİ.