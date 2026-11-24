Çerkezköy'de aile içi tartışma ölümle sonuçlandı

İddiaya göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde aile içinde çıkan tartışma sırasında, kayınpeder Mehmet Ç. gelini Nihal Ç.'yi defalarca bıçakladı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan müdahaleye rağmen, 4 çocuk annesi kadın ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

şüphelinin teslim olması ve adli işlem:

Cinayetin ardından şüpheli Mehmet Ç. jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

mahkeme kararı ve soruşturmanın gidişi:

Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme, iddialar doğrultusunda Mehmet Ç.'nin tutuklanmasına karar vererek zanlıyı cezaevine gönderdi. Olayla ilgili soruşturma jandarma ve adli makamlarca sürdürülüyor.

JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN MEHMET Ç., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.