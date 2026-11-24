Eskişehir'de arama kurtarma çalışmaları:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin enkazına ulaşıldıktan sonra bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler arazide tarama yaparken mahalle sakinleri ve çevreden gelen vatandaşlar da arama faaliyetlerine destek veriyor.

Olay yeri ve müdahale:

Kaza, Eskişehir-Kütahya kara yolu üzerindeki Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Enkazın tespit edilmesinin ardından, bölgeye sevk edilen ekipler ve askeri araçlarla arama çalışmaları başlatıldı. Güvenlik güçleri arazide tarama yapıyor ve alanda erişim kontrolleri sağlanıyor.

Vatandaşların katkısı:

Arama çalışmalarına katılan bölge sakinlerinden Recep Özdemir, jandarmayla birlikte arazide arama yaptıklarını anlattı: "Şu anda askeri araçlarla aramaya çalışıyoruz. Helikopter alçak uçuştan geçmiş, eğitim amaçlı uçarken düşmüş. 20-25 kişilik bir ekip var, jandarmayla birlikte yardım amaçlı çevreye dağılarak arıyoruz. Askeri personel arandığı söylendi. Haberi alalı 1 saat oldu. Patlama sesine geldik zaten. Bir araç patlaması gibi şiddetli bir sesti, 'helikopter' dediler. Ondan sonra buraya gelip aramaya katıldık"

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları, hem resmi ekiplerin hem de yerel gönüllülerin katılımıyla sürüyor ve yetkililer erişim ile güvenlik önlemlerinin sağlandığını belirtiyor.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILAN BÖLGE SAKİNLERİNDEN RECEP ÖZDEMİR