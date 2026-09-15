Çekmeköy saldırısında 9 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı

Olayın kısa özeti:

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 8 Eylül tarihinde bir araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda F.Y. yaşamını yitirdi. Olay sonrası başlatılan soruşturmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü.

Soruşturmanın yürütülmesi:

Polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyerek ve saha çalışması yaparak bağlantılı şahısları tespit etti. Yapılan operasyonlarda toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk ve tutuklama kararı:

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden bir kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer 9 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Yetkililer, soruşturmanın ve yargı sürecinin takip edildiğini bildirdi.

Çekmeköy'deki silahlı saldırıya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı