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Çekmeköy saldırısında 9 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı

Çekmeköy'de 8 Eylül'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden F.Y. soruşturmasında 10 şüpheli yakalandı; adliye sürecinde 9'u tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çekmeköy saldırısında 9 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı

Olayın kısa özeti:

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 8 Eylül tarihinde bir araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda F.Y. yaşamını yitirdi. Olay sonrası başlatılan soruşturmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü.

Soruşturmanın yürütülmesi:

Polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyerek ve saha çalışması yaparak bağlantılı şahısları tespit etti. Yapılan operasyonlarda toplam 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk ve tutuklama kararı:

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden bir kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğer 9 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Yetkililer, soruşturmanın ve yargı sürecinin takip edildiğini bildirdi.

Çekmeköy&#039;deki silahlı saldırıya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

Çekmeköy'deki silahlı saldırıya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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