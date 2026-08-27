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Çekmeköy'de otoyolda sert çarpışma: otomobil kullanılamaz hale geldi, biri ağır

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu otomobildeki 2 kişi yaralandı; biri ağır, yol daha sonra normale döndü.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çekmeköy'de otoyolda sert çarpışma: otomobil kullanılamaz hale geldi, biri ağır

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy mevkiinde seyir halindeki iki aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön kısmında ağır hasar oluştu ve araç kullanılamaz hale geldi.

ilk müdahale ve yaralıların durumu:

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili olarak yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı ve kazanın nedeni araştırılıyor.

Gelişmelerle ilgili resmi açıklamalar ve trafik durumuna ilişkin bilgilendirmeler yetkililer tarafından paylaşılacaktır.

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NUN ÇEKMEKÖY MEVKİSİNDE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA, OTOMOBİLDE BULUNAN 2...

KUZEY MARMARA OTOYOLU’NUN ÇEKMEKÖY MEVKİSİNDE İKİ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA, OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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