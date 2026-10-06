Bilecik'te minik öğrenciler sokak hayvanlarına sevgi ve mama götürdü

Barınak ziyareti ve programa genel bakış:

Bilecik Belediyesi çocuk tesisleriyle özel eğitim kurumlarında okuyan minik öğrenciler, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimleri ve barınak çalışanları öğrencilere merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

öğrencilerle etkileşim ve eğitim:

Öğrenciler, barınaktaki hayvanları yakından tanıma fırsatı buldu; merak ettikleri soruların yanıtlarını aldı, can dostları severek beraberlerinde getirdikleri mamaları teslim etti. Etkinlikte 10 okuldan yüzlerce öğrenci yer aldı ve uygulamalı anlatımlarla sokak hayvanlarının korunması ile beslenmesi konularında bilgilendirildiler.

merkezin uygulamaları ve yetkililerin açıklamaları:

Veteriner İşleri Müdürü Ömür Çelik merkezde hayvanlar için mama üretimi yaptıklarını hatırlattı ve öğrencilere barınağı istedikleri zaman ziyaret edebileceklerini belirtti. Çelik ve ekip, yapılan bakım çalışmaları ile ilgili soruları cevaplandırdı.

Öğrenci ve öğretmenler, sokak hayvanlarının özenle barındırıldığını görmenin sevincini dile getirerek yetkililere teşekkür etti. Ziyaret, hem öğrencilerin hayvan sevgisini pekiştirdi hem de barınağın çalışmaları hakkında farkındalık oluşturdu.

ÖĞRENCİLER BARINAK ZİYARETİ YAPARAK HAYVANLARI SEVDİ VE MAMA VERDİ