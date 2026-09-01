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Ünlü baterist Özgür Can Öney Tavşanlı'da çocukluk anılarını tazeledi

Manga'nın davulcusu Özgür Can Öney, 30 Ağustos konseri sonrası Tavşanlı'a gidip motosikletle gezdi, çocukluk anılarını tazeledi ve yöresel lezzetleri tattı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:23

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Ünlü baterist Özgür Can Öney Tavşanlı'da çocukluk anılarını tazeledi

Özgür Can Öney'in Tavşanlı ziyareti

Kütahya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan Manga grubu, Kütahyalılara unutulmaz bir konser sundu. Konserin ardından grubun davulcusu Özgür Can Öney, anne ve baba ocağı olan Tavşanlı'ya uğrayarak hem aile bağlarını tazeledi hem de bölgeyi motosikletiyle dolaşma fırsatı buldu.

Konserin ardından Molaparkta:

Öney, molalarını Molapark tesislerinde vererek ilçedeki akrabalarıyla bir araya geldi. Ankara doğumlu olmasına rağmen çocukluğunun büyük bölümünün Tunçbilek ve Tavşanlı'da geçtiğini vurgulayan sanatçı, kökenlerinin İkinci Dünya Savaşı sonrası Balıkesir'den madenlerde çalışmak üzere göç eden dedelerine dayandığını söyledi. Öney, "Kütahya’da çok keyifli ve katılımı yüksek bir konser verdik. Ben Ankaralıyım ancak annem Tunçbilek, babam Tavşanlı doğumlu. Dedelerim madenlerde çalışmak için buraya göçmüşler. Çocukluğumun en güzel hatıraları Tunçbilek’te, termin alanında ve pikniklerde geçti. Halen akrabalarım burada yaşıyor. Fırsat buldukça ziyaretlerine gelmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Motosiklet, doğa ve gastronomi rotası:

Öney, motosiklet sürüşünü ve bölge coğrafyasını çok sevdiğini belirterek Kütahya'nın sürüş için elverişli rotalar sunduğunu anlattı. Bölgenin doğasına ve kültürüne duyduğu hayranlığı dile getiren sanatçı sözlerine şöyle devam etti: "Burası Osmanlı’nın kurulduğu topraklar olduğu için göçebe ve piknik kültürü çok yaygın. Doğası, endemik çam türleri ve yer üstü zenginlikleriyle son derece özel bir yer. Motosikletle gezmek için hem yakın hem de çok keyifli bir rota. Ziyaretimiz sırasında meşhur güvecimizi yedik. Şimdi Tepecik beldesine uğrayıp manda sütü dondurması tadacağız; ardından leblebi, haşhaş ve lokum alıp yolumuza devam edeceğiz. İlerleyen dönemlerde Murat Dağı'na çıkmayı ve sonbaharda tekrar bu rotada motosiklet sürmeyi planlıyorum."

Öney'in ziyaretleri, hem sahnedeki performansının yankılarını sürdürdü hem de sanatçının aile kökleriyle bölgeye olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

MANGA GRUBU BATERSİTİ ÖZGÜR CAN ÖNEY

MANGA GRUBU BATERSİTİ ÖZGÜR CAN ÖNEY

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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