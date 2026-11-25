Olayın gelişimi:

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, Elazığ Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, inşaat malzemesi yüklü kamyonetin freni boşaldı ve araç bir evin duvarına çarparak durdu. Olay sırasında ölen ya da yaralanan olmazken çevrede maddi hasar oluştu.

Kaza yeri ve araç durumu:

Kaza, Elazığ Caddesi'nde gerçekleşti. Görgü ve ilk tespitlere göre kamyonetin taşıdığı yük ve fren arızası birleşince sürücünün aracı kontrol etmesi zorlaştı ve araç, bir evin duvarına çarparak durabildi. Olay yerindeki araç ve duvarda gözle görülür hasar tespit edildi.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak olay nedeniyle ev duvarı ve kamyonette maddi zarar meydana geldi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı ve olayla ilgili soruşturma başlattı. İnceleme, fren sistemine ve aracın yük durumuna ilişkin bulguların değerlendirilmesini kapsayacak.

Güvenlik uyarıları ve alınabilecek önlemler:

Bu tür kazaların tekrarını önlemek için araçların fren sistemi ile bağlantılı düzenli bakımın önemi vurgulanıyor. Yüklü araçlarda fren performansını etkileyen yükleme biçimi ve azami taşıma kapasitesine uyulması, el freni kontrolü ve park halindeki araçların güvenli şekilde sabitlenmesi temel önlemler arasında sayılabilir. Yetkili birimler ve sürücüler, benzer olayların önlenmesi için rutin kontrolleri sürdürmeli.

ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDE FRENİ BOŞALAN KAMYONET EVİN DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ.