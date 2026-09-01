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Çetinkaya'dan muhtarlara çözüm odaklı iletişim vurgusu

Çetinkaya, Has Bahçe'de muhtarlarla toplantıda altyapı, ulaşım ve sosyal hizmet taleplerini dinlediklerini, iletilen konuların takip edileceğini söyledi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çetinkaya'dan muhtarlara çözüm odaklı iletişim vurgusu

Toplantının gündemi:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Has Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Görüşmelerde mahallelerin ihtiyaçları ile kent genelinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi; altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi, ulaşım ve sosyal hizmetlere ilişkin talep ve öneriler masaya yatırıldı. Gece geç saatlere kadar süren görüşmelerde muhtarlar mahallelerindeki sorunları ve talepleri ayrıntılı şekilde aktardı, belediye birim müdürleri iletilen konuları not alarak teknik ekiplerle değerlendirme sürecini başlattı.

Muhtarlık müessesesine verilen önem:

Belediye Başkanı Çetinkaya, mahallelere eşit ve zamanında hizmet ulaştırabilmek için muhtarlarla iletişimi kesintisiz sürdürdüklerini ifade etti. Muhtarların saha çalışmalarında doğrudan paydaş olduklarını ve yerel yönetim karar alma süreçlerine saha verisi aktardıklarını belirterek muhtarlığın önemine dikkat çekti.

İletilen her konunun takipçisi olacak, muhtarlarımızla kurduğumuz bu iletişim kanalını kesintisiz sürdüreceğiz. Çetinkaya, toplantıda dile getirilen taleplerin teknik ekipler tarafından değerlendirildiğini ve mahallelerdeki eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Toplantı, muhtarların talep ve önerilerini aktarmasıyla sona erdi; belediye yetkilileri ile muhtarlar arasında kurulan iletişim kanalı üzerinden iletilen konuların kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, MAHALLE MUHTARLARIYLA HAS BAHÇE SOSYAL TESİSLERİ&#039;NDE...

KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, MAHALLE MUHTARLARIYLA HAS BAHÇE SOSYAL TESİSLERİ'NDE DÜZENLENEN TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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