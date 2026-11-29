Başkan Mesut Ergin Marmaris'te

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Çevreci Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na katılmak üzere Marmaris'e gitti. Toplantı, üye belediyelerin temsilcilerini bir araya getirerek yerel yönetimlerin çevre alanındaki çalışmaları ve sürdürülebilir kent politikalarını ele aldı.

Toplantının gündemi:

Görüşmelerde özellikle doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir kent politikaları ve yerel uygulamaların güçlendirilmesi ön plana çıktı. Belediye temsilcileri, deneyim paylaşımı ve ortak projelerle daha etkili sonuçlar alınabileceğini vurguladı.

Başkanın değerlendirmesi:

Toplantıda alınan kararların birlik ve üye belediyelere hayırlı olmasını dileyen Mesut Ergin, "Doğamızı korumak, sürdürülebilir politikalar üretmek ve gelecek nesillere yaşanabilir kentler bırakmak için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Ergin, belediyeler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Toplantı, katılımcı belediyeler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesine yönelik adımların planlanmasıyla sona erdi.

BAŞKAN MESUT ERGİN, ÇEVRECİ BELEDİYELER BİRLİĞİ TOPLANTISINA KATILDI