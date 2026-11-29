Keşan'da kar yağışı etkisini artırdı:

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklıklarının bir anda düşmesiyle öğleye doğru kara dönüştü. İlk etapta yüksek kesimlerde etkili olan yağış, ilerleyen dakikalarda ilçe merkezinde de hissedilmeye başladı.

Yağışın gelişimi ve etkili olduğu alanlar:

Öğle saatlerinde başlayan dönüşümle birlikte, yağmurun yerini alan kar özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yoğunlaştı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, zamanla şehir merkezine doğru genişledi ve bazı mahallelerde etkisini artırdı.

Vatandaşların gözlemleri ve kısa değerlendirme:

Keşan'da yaşayanlar, mevsimin ilk kar yağışıyla karşılaştıklarını belirtti. Yetkililerden ya da ulaşımla ilgili yeni bir duyuru haberde yer almamakla birlikte, yağışın aniden yoğunlaşması dikkat çekti. İlçede yaşayanlar kar yağışının devam edip etmeyeceğini takip ediyor.

KEŞAN İLÇESİNDE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI BAZI BÖLGELERDE ŞİDDETİNİ ARTIRDI.