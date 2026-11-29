Hamzabeyli'de kar manzaraları köyü beyaza bürüdü:

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyü sabaha karşı başlayan yağmurla uyandı; ilerleyen saatlerde yağış kara dönerek köyü ve çevresini beyaza bürüdü. Kar yağışı, sadece köyü değil Hamzabeyli Sınır Kapısı çevresini de etkiledi ve çatılarda, bahçelerde güzel görüntüler oluşturdu.

Karın gelişi çocuklar ve aileler için fırsat oldu; sokaklarda birbirlerine kar atan çocuklar, kar topu oyunları ve kısa yürüyüşlerle karın keyfini çıkardı. Birçok kişi soğuk havayı cep telefonlarıyla kaydetti, hatıra fotoğrafları çekildi.

gün içinde hayat ve kahveler:

Karla birlikte hava sıcaklığı düşünce köy sakinleri kahvehanelere yöneldi. Sobanın başına toplananlar, demli çaylarla ısınmayı tercih etti. Köyde kayıt altına alınan ölçümlerde hava sıcaklığı zaman zaman eksi 4 dereceye kadar düştü; soğuk, dışarıdaki etkinlikleri kısa tutsa da kahvelerde sohbetler sürdü.

Yetkililer ve köylüler, bölgede kar yağışının belli aralıklarla devam etmesinin beklendiğini aktardı; kısa aralıklarla süren yağış, özellikle tarım ve su kaynakları için önem taşıyor.

köylülerin sözleri:

Melek Karakavak (İstanbul'dan gelen) karı beklemediklerini söyleyerek köye geldiğinde gördükleri manzaradan şaşırdıklarını, İstanbul'da geçen yıl neredeyse kar olmadığını belirtti ve soğuğun kulaklar ile elleri üşüttüğünü ifade etti.

Emin Karakavak (kabir ziyareti için gelen) ilk kışı burada gördüklerini, Edirne'den gelirken kar olmadığını ancak Hamzabeyli'ye ulaşınca beyaz örtüyü görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi ve 'Balkanlar'dan İstanbul'a kar geliyor' beklentisini dile getirdi.

79 yaşındaki Fahrettin Koza, kar yağışının çiftçiler için faydalı olacağını vurguladı. Köy sakinlerinden Bedri Tosun ilk karın köylerine düştüğünü ve soğuk havaya alışık olduğunu söylerken, Kamil Demirel soğukların etkili olduğunu ve sıcaklıkların eksi değerlere indiğini belirtti. Erkan Tufan ise karın su kaynakları ve tarım açısından olumlu olacağını ifade etti.

Genel olarak Hamzabeyli'de kar kısa süreli de olsa yaşamı durdurmadı; oyunlar, kahvehane sohbetleri ve tarımsal beklentiler gündemde kaldı. Bölgedeki yağışın ara ara süreceği bildirildi.

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