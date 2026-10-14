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Denizde sağlık müdahalesi: Datça açıklarında tahliyede son durum

Datça açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik botuyla denizden tahliye edilerek kıyıda bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 20:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Denizde sağlık müdahalesi: Datça açıklarında tahliyede son durum

Denizde sağlık müdahalesi: Datça açıklarında tahliyede son durum

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan bir vatandaş için Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Bölgeden yapılan yardım çağrısının ardından ekipler olay yerine yönlendirildi.

İhbar ve müdahale süreci:

Gemideki kişinin rahatsızlanması üzerine yapılan çağrı üzerine bölgedeki Sahil Güvenlik botu hemen olaya müdahale etti. Ekip, denizde gerekli güvenlik önlemlerini alarak vatandaşı bota aldı ve tahliye işlemini gerçekleştirdi.

Kıyıda teslim ve sağlık takibi:

Denizden tahliye edilen vatandaş, kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay, denizdeki ekiplerin hızlı müdahalesi ve acil sağlık ekipleriyle koordinasyonun önemini bir kez daha vurguladı.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN TİCARİ GEMİDE RAHATSIZLANAN VATANDAŞ İÇİN SAHİL...

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİ AÇIKLARINDA SEYREDEN TİCARİ GEMİDE RAHATSIZLANAN VATANDAŞ İÇİN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ DENİZDEN TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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