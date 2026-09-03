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Çiftaslan konağı Kahramanmaraş'ın taş ve ahşap mirasını canlandırıyor

Çiftaslan Konağı'nın restorasyonu başladı; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özgün taş ve ahşap dokuyu koruyarak projeyi 32 milyon TL yatırımla hayata geçiriyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Çiftaslan konağı Kahramanmaraş'ın taş ve ahşap mirasını canlandırıyor

Restorasyon çalışmalarına başlandı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Kayabaşı Mahallesi'nde yer alan tarihi Çiftaslan Konağı'nın restorasyonuna başladı. Kamulaştırma ve ihale süreçlerinin tamamlanmasının ardından çalışmalara fiilen başlanmış olup, öncelikli hedef yapının mevcut durumunun korunması ve iş güvenliğinin sağlanmasıdır.

İlk aşamada yapının taşıyıcı sisteminin güçlendirilmesi amacıyla geçici çelik destekler yerleştirildi. Zaman içinde zarar görmüş ve özgün niteliğini yitirmiş bölümlerde söküm ve temizleme işlemleri planlı şekilde yürütülüyor. Şantiye düzenlemeleri yapılarak restorasyonun sağlıklı ve güvenli sürdürülmesine önem veriliyor.

Koruma ve uygulama öncelikleri:

Projenin temel yaklaşımı, yapının yalnızca fiziksel onarımını gerçekleştirmek değil; aynı zamanda binanın tarihi karakteri ve mimari kimliğini yaşatmaktır. Bu kapsamda taşıyıcı sistem, cephe düzeni ile ahşap ve taş işçiliği gibi geleneksel unsurlar uzman ekipler gözetiminde titizlikle ele alınacak.

Restorasyon sırasında mümkün olduğunca özgün malzeme, teknik ve detayların korunması ve gerektiğinde benzer nitelikte malzemeyle onarım yapılması hedefleniyor. Böylece konağın şehir belleğindeki yeri ve mimari kimliği korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Bütçe ve takvim:

Çiftaslan Konağı Restorasyon Projesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 32 milyon TL yatırım ile yürütülüyor. Projenin tamamlanmasının 2027 yılının Ocak ayına kadar hedeflendiği açıklandı.

Restorasyon tamamlandığında konağın özgün taş ve ahşap dokusu yeniden ortaya çıkarılacak; geleneksel mimari unsurlar korunarak yapı şehrin kültürel yaşamına kazandırılacak. Böylelikle Çiftaslan Konağı, Kahramanmaraş'ın köklü sivil mimari geleneğinin önemli örneklerinden biri olarak görünürlüğünü ve işlevini tekrar kazanacak.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DULKADİROĞLU KAYABAŞI MAHALLESİ’NDE BULUNAN TARİHİ ÇİFTASLAN...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DULKADİROĞLU KAYABAŞI MAHALLESİ’NDE BULUNAN TARİHİ ÇİFTASLAN KONAĞI’NIN RESTORASYONUNA BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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