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Erdoğan başkanlığında MYK'de mali ve TBMM gündemi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.08'de toplandı; mali işler sunumu ve TBMM grup çalışmaları gündemde.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan başkanlığında MYK'de mali ve TBMM gündemi

Erdoğan başkanlığında MYK toplantısı:

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.08'de başladı.

gündem başlıkları:

Toplantıda, Mali ve İdari İşleri Başkanlığı tarafından bir sunum yapılacağı ve TBMM Parti Grubu çalışmalarının ele alınacağı öğrenildi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda belirtilen sunum ve grup çalışmaları çerçevesinde değerlendirmeler yapılacak.

AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti MYK toplantısı başladı

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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