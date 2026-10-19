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Çiftlikköy'de yasa dışı kenevir ekimine silah ve mühimmatla baskın

Çiftlikköy'de düzenlenen operasyonda 7 kök kenevir, 15 g tohum, 1 g kubar esrar, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çiftlikköy'de yasa dışı kenevir ekimine silah ve mühimmatla baskın

Operasyonun detayları:

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Burhaniye köyündeki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine 5 ayrı adreste arama gerçekleştirildi.

Aramalarda 7 kök kenevir bitkisi, 15 gram kenevir tohumu ve 1 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, farklı çaplarda toplam 113 fişek ve mühimmat, 1 uçaksavar mühimmatı ve 1 cep telefonu bulundu.

Şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon sonucunda ifadeleri alınan şüphelilerden R.K. ve E.Ü. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli F.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürüyor ve ele geçirilen materyaller incelenmeye devam ediyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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