Çiftlikte yem makinesinde akım: 16 yaşındaki Suriyeli genç yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, babasıyla birlikte çalıştığı hayvan çiftliğinde çalışırken yem makinesine temas ettiği belirlenen 16 yaşındaki Mustafa El Abbas, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi:

Olay, sabah erken saatlerde Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babasıyla birlikte çiftlikte çalışan Mustafa El Abbas, yem makinesinin yanında hareketsiz halde bulundu. Baba, çocuğu özel araçla Oğuzeli İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü; burada yapılan ilk tespitlerde El Abbas'ın elektrik akımına kapıldığı belirlendi.

Tıbbi ve adli süreç:

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Mustafa El Abbas hayatını kaybetti. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan cenaze, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi ve Suriye'de defnedileceği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. Olayın kesin nedeni ve sorumluluk bağlantıları adli süreçle netleştirilecek.

Hayvan çiftliğinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti