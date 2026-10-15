Dolar 49,4128 +0,07%
Euro 55,5050 +0,47%
Bist 12.070,17 -0,40%
Altın Gram 6.641,38 +1,77%
EUR/USD 1,1211 +0,48%
Brent Petrol 105,94 -0,11%
--°

Çimsa ÇBK Mersin'den güçlü açılış

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu'nda Servet Tazegül'de Sleza Wroclaw'u 72-59 yenerek gruba galibiyetle başladı; Leite ve Burke öne çıktı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 22:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çimsa ÇBK Mersin'den güçlü açılış

karşılaşma özeti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu açılış maçında Çimsa ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda Polonya temsilcisi Sleza Wroclaw'u 72-59 mağlup etti. Maç boyunca ev sahibi takımın savunma düzeni ve tempoyu kontrol etmesi galibiyeti getirdi.

maç özeti:

Karşılaşma, Çimsa ÇBK Mersin'in sert savunması ve hızlı hücumlarıyla başladı; ilk periyot 22-9 ile ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı. Devre 36-29 olurken üçüncü periyotta Mersin farkı korudu ve son çeyreğe rahat girdi. Maç sonunda skor 72-59 şeklinde tescillendi.

Takım içinde skor yükünü çeken isimler öne çıktı: Burke 23 ve Leite 18 sayı üreterek takımın hücumunu taşıdı. Konuk ekipten Gaston 20 ve Alston 15 ile karşılık verdi, ancak Mersin'in kolektif savunması skoru dengeleyemedi.

kadrolar ve istatistikler:

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Luka Manojlovic (Sırbistan), Urfan Bayramlı (Azerbaycan)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Leite 18, Büşra Akbaş 3, Burke 23, Diaby 10, Samuelson 4, Thomas 6, Ayşenaz Harma 2, Sinem Ataş, Azra Erçelik, Iagupova 6, Esra Ural

Sleza Wroclaw: Gaston 20, Kulinsha 2, Alston 15, Strautmane, Melnicka 11, Maryam Gultekin 5, Puc, Gajda 2, Rutkowska 4

Periyot skorları: 1. Periyot 22-9, Devre 36-29, 3. Periyot 54-43.

FIBA KADINLAR AVRUPA KUPASI D GRUBU İLK MAÇINDA ÇİMSA ÇBK MERSİN, POLONYA&#039;NIN SLEZA WROCLAW...

FIBA KADINLAR AVRUPA KUPASI D GRUBU İLK MAÇINDA ÇİMSA ÇBK MERSİN, POLONYA'NIN SLEZA WROCLAW TAKIMINI 72-59 YENDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Durres'te Türk haltercilerden dördüncü günde beş madalya
images

Manisa'da son dakikada kurtaran penaltı: Esenler Erokspor 1-1
images

Bursasporlu Iheanacho, efsane isimlerin 9 maçlık rekorunu aştı
images

Bursaspor deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 yendi: Iheanacho iki golle öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kartal'da teyakkuz: belediye ekipleri yağış ve fırtınaya anında müdahale ediyor

Alevlerin yükseldiği mobilya imalathanesi Yalova'da kontrol altına alındı

Tire'de kırsal alanda jandarma baskını: 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi

Durres'te Türk haltercilerden dördüncü günde beş madalya

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı