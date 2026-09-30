Çitgöl'de modern eğitim dönemi başladı: 40 milyon liralık ilkokul açıldı

Çitgöl'de ilkokul açıldı:

Kütahya'nın Simav ilçesi Çitgöl beldesinde yapımı tamamlanan ilkokul, düzenlenen törenle eğitim hayatına kazandırıldı. Proje, beldeye yapılan önemli yatırımlardan biri olarak kayda geçti.

okulun fiziksel özellikleri:

Yeni okul, yaklaşık 40 milyon lira tutarındaki yatırımla inşa edildi. Binada 930 metrekare kapalı alan ve 3 bin 150 metrekare okul bahçesi yer alıyor. Eğitim-öğretim ihtiyacını karşılamak üzere okul bünyesinde 9 sınıf, 1 kütüphane ve 1 atölye planlandı.

açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış töreninde konuşan Vali Musa Işın, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırımlar arasında olduğunu vurguladı ve yeni okulun öğrenciler, öğretmenler ile Simav için hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi öğrencilerle birlikte kesildi.

Törene milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, il ve ilçe protokolü ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Vali Işın ve beraberindeki protokol üyeleri, törenin ardından okul binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yeni tesis, Çitgöl'de eğitim imkânlarını güçlendirmeyi ve öğrenci-öğretmen ilişkisini desteklemeyi hedefliyor. Okulun hizmete girmesiyle birlikte yerel eğitim altyapısında kayda değer bir artış sağlanmış oldu.

SİMAV ÇİTGÖL İLKOKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİME AÇILDI