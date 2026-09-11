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Çivril'de elma festivali coşkusu Ayşe Dinçer konseriyle yükseldi

Denizli'nin Çivril ilçesinde 28. Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivalinin ilk gecesinde Ayşe Dinçer'in konseri binlerce kişiye coşku yaşattı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çivril'de elma festivali coşkusu Ayşe Dinçer konseriyle yükseldi

Festivalin açılış gecesi sahnede Ayşe Dinçer vardı:

Denizli’nin Çivril ilçesinde düzenlenen 28'inci Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivalinin ilk akşamı, sahne performanslarıyla dikkat çekti. Konser alanında sahne alan Ayşe Dinçer, seslendirdiği türkü ve hareketli parçalarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Programı izlemeye gelen binlerce kişi, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek geceye yoğun bir coşku kattı.

Seyirci katılımı ve gece atmosferi:

Konser alanı, etkinlik başlangıcından saatler önce dolmaya başladı; Çivrilliler, sahneye çıkan sanatçıya büyük ilgi gösterdi. Dinçer’in türkülere eşlik eden kalabalık, hareketli parçalarda oynayarak akşamı renklendirdi. Etkinliğe sadece ilçeden değil, Denizli başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden de çok sayıda vatandaşın katıldığı gözlendi. Festival alanındaki yoğunluk, ilçede gece boyunca hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

Stantlar, Kültür Sokağı ve belediye açıklaması:

Konser öncesi ve sonrasında festival alanındaki stantlar ile Kültür Sokağı yoğun ilgi gördü; ziyaretçiler hem yerel ürünleri inceledi hem de kültürel etkinlikleri takip etti. Organizasyonu değerlendiren Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, konser alanını dolduran vatandaşlara teşekkür etti ve festival coşkusunun önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.

Çivril’de tarım, kültür ve sosyal yaşamı bir araya getiren festivalin açılış gecesindeki yüksek katılım, organizasyonun ilçeye sağladığı hareketliliği ve bölge halkının kültürel buluşmalara ilgisini ortaya koydu.

AYŞE DİNÇER ÇİVRİLDE

AYŞE DİNÇER ÇİVRİLDE

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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