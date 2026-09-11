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Çivril'de elma, tarım ve kültür buluşması: 28. festival başladı

Çivril'de 28. Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali kortej ve açılışla başladı; yenilenen Kültür Sokağı ve etkinlikler 13 Eylül'e kadar sürüyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çivril'de elma, tarım ve kültür buluşması: 28. festival başladı

Çivril'de festival coşkusu başladı:

Denizli'nin Çivril ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Çivril Elma, Tarım ve Kültür Festivali, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı. Tren Yolu Tesisleri önünden başlayan kortej, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi; il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş boyunca ilçe cadde ve sokakları festival coşkusuyla doldu.

Açılış töreninde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylendi. Programın ev sahibi olarak konuşma yapan Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, festivalin ilçenin tarımını, kültürünü ve yöresel değerlerini tanıtma amacına vurgu yaptı ve organizasyonun tasarruf anlayışıyla hazırlandığını belirterek belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadığını ifade etti.

Kortej ve açılış konuşmaları:

Kortej yürüyüşü Tren Yolu Tesisleri önünden başladı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Törende konuşan başkan Semih Dere, Çivril’in değerlerini öne çıkarma hedefini yineledi ve bu yıl yeniden düzenlenen Kültür Sokağı'nın daha zengin içerikle ziyaretçilere sunulduğunu aktardı. Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri sahne aldı; sergilenen gösteriler vatandaşlardan yoğun alkış aldı ve açılış kurdelesinin kesilmesiyle etkinlikler resmen başladı.

Açılışın hemen ardından Başkan Dere, festival alanındaki stantları tek tek dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Organizasyona destek veren milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve hazırlıkta emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kültür Sokağı ve program akışı:

Bu yıl içeriği genişletilen Kültür Sokağı, yöresel ürünler, el emeği ürünleri ve ilçeye özgü değerlerle ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Protokol üyeleri ve vatandaşlar festival alanını gezerek stant sahipleriyle görüşüp ürünleri inceledi; ziyaretçiler Kültür Sokağı'nın bölgenin kültürel zenginliklerini tanıtmada önemli bir mecra olduğunu belirtti.

28. Uluslararası Çivril Elma, Tarım ve Kültür Festivali, konserler, kültürel etkinlikler, konferanslar ve çeşitli programlarla 13 Eylül'e kadar sürecek. Festival kapsamında düzenlenecek etkinlikler ve Kültür Sokağı uygulamalarıyla ilçe tanıtımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

ÇİVRİL’DE 28. ELMA FESTİVALİ COŞKUSU BAŞLADI

ÇİVRİL’DE 28. ELMA FESTİVALİ COŞKUSU BAŞLADI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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