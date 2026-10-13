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Erzincan'da öğrenci abonmanlarında indirim 2026-2027 eğitim yılında da sürecek

Erzincan'da üç yıldır uygulanan indirimli öğrenci abonmanının 2026-2027'de de sürdürülmesine karar verildi; yeni otobüs alımı ve sefer düzeni ele alındı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Erzincan'da öğrenci abonmanlarında indirim 2026-2027 eğitim yılında da sürecek

karar ve hedefler:

Erzincan'da son üç yıldır uygulanan indirimli abonman uygulaması öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılında da devam ettirilecek. Karar, şehir içi ulaşımın kalitesini artırmak ve öğrenci ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla alınan toplantı sonucunda netleşti.

toplantı katılımcıları:

Toplantıya Vali Hamza Aydoğdu başkanlık etti. Ayrıca Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, vali yardımcıları, ilgili birim amirleri, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ile Erzincan Kent İçi Taşımacılık Kooperatifi yetkilileri toplantıda yer aldı.

uygulama detayları:

Toplantıda, indirimli abonman uygulamasının sürdürülmesinin yanısıra taşımacılık şirketinin yeni körüklü otobüs alımı yapması ve seferlerin belirlenen saatlere uygun şekilde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Alınacak körüklü otobüslerin özellikle yolcu yoğunluğunun fazla olduğu hatlarda hizmet vermesi planlanırken, seferlerde yaşanabilecek gecikmelerin önlenmesi için taraflara gerekli hassasiyetin gösterilmesi talep edildi.

Vali Hamza Aydoğdu, şehir içi ulaşım hizmetlerinin daha kaliteli, düzenli ve erişilebilir hale getirilmesi için tüm paydaşlarla çalışmaların sürdüğünü belirtti ve alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

VALİ HAMZA AYDOĞDU BAŞKANLIĞINDA, ŞEHİR İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN...

VALİ HAMZA AYDOĞDU BAŞKANLIĞINDA, ŞEHİR İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN ULAŞIM İMKANLARININ KOLAYLAŞTIRILMASI AMACIYLA TOPLANTI DÜZENLENDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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