Cizre pamuk tarlalarında biyoteknik nöbet: feromon tuzaklarıyla saha takibi

Cizre'de pamuk tarlalarında biyoteknik uygulama

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölge ekonomisine katkı sağlayan pamuk üretiminde verim ve rekolte kaybını önlemek amacıyla sahadaki denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, tarlalara yerleştirilen feromon tuzakları ve düzenli saha taramalarıyla zararlı organizmaların anlık popülasyonunu izliyor.

Feromon tuzaklarının işlevi:

Erken uyarı sistemi niteliği taşıyan feromon tuzakları, zararlı yoğunluğunun ölçülmesine olanak tanıyor. Teknik personel tarafından tek tek kontrol edilen tuzaklardan elde edilen veriler, sahadaki zararlı popülasyonundaki artış veya düşüşü gösteriyor ve bu bilgiler kayıt altına alınıyor.

Doğru ilaçlama için veri odaklı yönlendirme:

Toplanan verilere dayanarak çiftçilere, ilaçlama zamanlaması ve uygulanması gereken doz konusunda bilgilendirme yapılıyor. Bu yaklaşım sayesinde gereksiz pestisit kullanımının önüne geçiliyor ve ilaçlamanın etkinliği artırılarak ürün kalitesi korunuyor.

Uygulama, hem çevresel etkinin azaltılmasını hedefliyor hem de pamuk üreticilerinin mağduriyet yaşamaması için ekonomik kayıpları önlemeye odaklanıyor. Saha çalışmaları; feromon tuzaklarının kontrolü ve tarama faaliyetleri, sezon sonuna kadar kesintisiz şekilde devam edecek şekilde planlandı.

Yetkililer, düzenli izleme ve zamanında müdahalenin rekolteyi korumada belirleyici olduğunu vurguluyor ve üreticilere takip, kayıt tutma ve teknik ekiplerle iletişim konusunda iş birliği çağrısında bulunuyor.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE, BÖLGE EKONOMİSİNİN CAN DAMARLARINDAN BİRİ OLAN PAMUKTA VERİM VE REKOLTE KAYBINI ÖNLEMEK AMACIYLA CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ SAHADAKİ DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.