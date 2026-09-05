Cizre'de gıda denetimleri sıklaştırıldı

Denetimler sürüyor:

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. İlçe merkezinde ve mahallelerde yürütülen saha kontrollerinde gıda üretimi, satış noktaları ve toplu tüketim yerleri ziyaret ediliyor.

Denetim kapsamı ve öncelikler:

Gerçekleştirilen incelemelerde hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ile mevzuata uygunluk titizlikle kontrol ediliyor. Ekipler, işletmelerin üretim ve depolama süreçlerindeki uygulamaları yerinde değerlendirerek uygun olmayan uygulamaları tespit ediyor.

Mevzuat ve uygulama:

İncelemeler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılıyor. Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'İlçemizde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimlerimiz, 5996 sayılı Kanun kapsamında titizlikle ve aralıksız olarak devam etmektedir. Denetimler kapsamında gıda işletmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu kontrol edilerek, vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Halkımızın sağlığı ve güvenilir gıda arzının temini için denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir' denildi.

Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar hakkında ekipler gerekli idari işlemleri uyguluyor. Bu kapsamda eksik veya mevzuata aykırı uygulamaların giderilmesi için işletmelere uyarılar yapılmakta, gerektiğinde cezai ve idari yaptırımlar devreye sokulmaktadır.

Yetkililer, saha denetimlerinin periyodik olarak yineleneceğini ve halk sağlığının korunması ile güvenilir gıda arzının sürekliliğinin sağlanmasının en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı. Vatandaşların da şüpheli durumları bildirmesi talep ediliyor ve işletmelerin mevzuata tam uyum sağlaması için bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HALK SAĞLIĞINI KORUMAK VE GÜVENİLİR GIDA ARZINI SAĞLAMAK AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ GIDA İŞLETMELERİNE YÖNELİK DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.