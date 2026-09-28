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Cizre'de temizlik aracı kazası: işçi aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde belediyeye ait süpürge aracının kupasının açılmasıyla panik yaşayan temizlik işçisi Salih Manış araç altında kalarak yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Cizre'de temizlik aracı kazası: işçi aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İdil yolu üzerinde bulunan Belediye Makine İkmal Servisi mevkiinde meydana gelen kazada, Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Salih Manış kullandığı süpürge aracının içinde veya çevresinde yaşanan bir arıza sonucu mağdur oldu. Edinilen bilgiye göre aracın kupası henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı ve panikle araçtan atlayan Manış, kontrolden çıkan süpürge aracının altında kalarak metrelerce sürüklendi.

Sağlık müdahalesi ve hastaneye sevk:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ağır yaralı olarak olay yerinde stabilizasyonu sağlanan Manış, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Manış kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay yeri incelemesi ve soruşturma:

Manış'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bölge emniyeti tarafından başlatılan inceleme sürüyor; kazanın kesin nedeni ve olaya ilişkin teknik bulguların tespiti için yetkililer tarafından soruşturma devam etmektedir. Yerel yetkililer ve işyeri prosedürleri ise ilerleyen süreçte yapılacak incelemelerin sonucuna göre değerlendirilecek.

Olay kamuoyuna yansıdıkça iş güvenliği ve belediye araçlarının bakım süreçlerine ilişkin tartışmaların yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Yetkililerin açıklamaları ve soruşturma sonuçları, kaza nedeninin netleşmesiyle birlikte kamuoyuna duyurulacak.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE BELEDİYE BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN TEMİZLİK İŞÇİSİ, KULLANDIĞI SÜPÜRGE...

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE BELEDİYE BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN TEMİZLİK İŞÇİSİ, KULLANDIĞI SÜPÜRGE ARACININ ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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