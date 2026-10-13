Cizre'de umut ve gurur: Avrupa bronzunu getiren boksörün dönüşü

Cizre'de coşkulu karşılama

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Cizreli sporculardan Sudenur Yalgettekin Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanırken, takım arkadaşı Asmin Cabas bu yıl dereceye giremedi. Milli sporcular, memleketleri Şırnak'ın Cizre ilçesinde çiçekler ve alkışlarla karşılandı.

havalimanında duygusal anlar:

Şampiyona sonrası Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen milli sporcuları milli takım antrenörü Rıdvan Budak, aileleri ve okul arkadaşları çiçeklerle karşıladı. Coşkulu karşılamada genç boksörler yakınlarına sarılarak sevinçlerini paylaştı ve duygusal anlar yaşandı.

okulda alkışlar ve gelecek hedefleri:

Havalimanındaki törenin ardından eğitim gördükleri Cizre Spor Lisesi'ne geçen milli sporcular, burada yüzlerce öğrenci tarafından alkışlarla karşılandı. Basın mensuplarına açıklama yapan Avrupa üçüncüsü Sudenur Yalgettekin, "Yola çıkarken altın madalya hayal ediyordum. İlk maçımı kazandıktan sonra hedefe bir adım daha yaklaştığımı düşündüm ancak ikinci maçımda mağlup olarak 3. oldum. Bu sene bronz madalya ile döndüm, inşallah seneye altın madalyayla dönmeyi hedefliyorum" dedi.

Milli takım antrenörü ve eski milli boksör Rıdvan Budak da sporcu gelişimine vurgu yaparak, "Sporcularımız ablalarını örnek alarak Türkiye şampiyonu oluyor ve ülkemizi Avrupa’da temsil ediyor. Altın madalya bekliyorduk ancak sporun içinde her sonuç var, Avrupa üçüncülüğü de büyük bir başarı. Geçen yılın Avrupa ikincisi Asmin de bu yıl istediği sonucu alamadı. Seneye her iki sporcumuz da gençler kategorisinde yarışacak. Öncelikli hedefimiz yeniden Türkiye şampiyonu olup Avrupa ve ardından 2 yıl sonra düzenlenecek dünya şampiyonasında zirveye çıkmak" diye konuştu.

Cizre Spor Lisesi Müdürü Ahmet Oktay ise öğrencileriyle gurur duyduklarını belirterek, "Sudenur ve Asmin’in okulumuzdan yetişip bu seviyelere gelmesi bizi gururlandırdı. Elde ettikleri başarılar diğer arkadaşlarına da örnek oluyor. Umarım bu başarılar tüm ilçemize ve ülkemize yayılır. Sudenur’un Avrupa üçüncülüğü hepimizi gururlandırdı, yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.

KARADAĞ'DA DÜZENLENEN YILDIZLAR AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASINDAN BRONZ MADALYA İLE DÖNEN MİLLİ SPORCU SUDENUR YALGETTEKİN VE TAKIM ARKADAŞI ASMİN CABAS, MEMLEKETLERİ ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNDE HAVALİMANINDA ÇİÇEKLERLE, OKULLARINDA İSE ALKIŞLARLA KARŞILANDI.