Sivasspor talihsiz gole rağmen bir puanla döndü; Bandırmaspor bitiricilik eksikliğini konuştu

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Bandırmaspor ile Sivasspor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası her iki takımın teknik direktörleri maçın detaylarını ve takım performanslarını değerlendirdi. Sonuç, hem deplasmanda puan arayan Sivasspor hem de kendi sahasında üç puan hedefleyen Bandırmaspor için farklı okumalar doğurdu.

Taşdemir: deplasmandan alınan puanın önemi:

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Bandırmaspor’un genç ve dinamik bir ekip olduğunu belirterek maçın kendi açılarından zorluk taşıdığını söyledi. Taşdemir, rakibin oyun planına sadık kaldığını ve bunun karşısında zaman zaman kendi kurgularının dışına çıktıklarını ifade etti. Sözleri özetle şöyleydi: "Zor bir deplasmandı. Özellikle oyun planı olan, oyun planına sadık kalan, bunu iyi kurgulayan, iyi oynayan genç ve dinamik bir rakiple oynadık. ... Açıkçası golü bulduk ama maalesef talihsiz bir golle beraberlikle ayrıldık."

Taşdemir, ligdeki yoğun fikstüre ve sakat eksiklerine rağmen alınan puanın değerine vurgu yaptı: "Bu ligde her zaman söylüyorum, içeride de dışarıda da puan puandır. Üç gün önce maçımızı oynadık, üç gün sonra bir maçımız daha var. Bu kadar çok eksiğimiz olmasına rağmen buradan puanımızı alıp inşallah haftaya kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

Arslan: oyun hakimiyeti ve bitiricilik eksikliği:

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan ise takımının genel performansından memnun olduğunu belirtti. Van deplasmanının ardından kendi sahalarında galip gelmeyi hedeflediklerini ve hazırlıklarını bu doğrultuda yaptıklarını aktardı. Arslan, maç boyunca oyunu kontrol etmeye çalıştıklarını vurguladı: "Oyunun geneline baktığımız zaman istediklerimizi sahaya yansıttık. Yüzde 70 topla oynama ve 20 şutumuz var. Özellikle son paslarda ve bitiricilikte biraz sıkıntılarımız var."

Arslan ayrıca takımın geriye düşmesine rağmen gösterdiği reaksiyondan memnun olduğunu, ancak galibiyet fırsatlarını değerlendiremediklerini söyledi ve bu alanlarda çalışacaklarını ekledi. Her iki teknik adamın değerlendirmeleri, ligde puan değerinin yanı sıra takım içi düzen ve bitiricilik konularının ön plana çıktığını gösterdi.

Maç sonucu ve hocaların açıklamaları, Sivasspor için deplasmanda elde edilen istikrarlı puanın, Bandırmaspor içinse saha hakimiyeti ancak bitiricilik eksikliğinin üzerinde durulması gerektiğini işaret etti.

SİVASSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ İSMET TAŞDEMİR