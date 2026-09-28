Cizreli gençler TEKNOFEST Güneydoğu'ya hazır

cizre'de koordinasyon toplantısı yapıldı:

Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu heyecanı Şırnak'ın Cizre ilçesinde doruğa çıktı. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesi, Cizreli öğrencilerin katılım süreçleri ve lojistik detayları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla planlandı.

toplantıda ele alınan ana başlıklar:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke başkanlığında okul müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, öğrencilerin seçimi, ulaşım planlaması, konaklama düzenlemeleri ve seyahat güvenliği gibi konular detaylıca görüşüldü. Toplantıda, festivalin eğitimsel ve rekabetçi boyutuna vurgu yapıldı.

müdürün açıklaması ve öğrenci emeği:

Toplantıda konuşan İke, seyahatin sıradan bir festival gezisinden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Çocuklarımız aylardır robotik kodlamadan yapay zekaya, havacılıktan çevre teknolojilerine kadar laboratuvarlarda sabahlayarak sahici bir emek veriyor. Bugün burada yaptığımız planlama, o çocukların Şanlıurfa’ya sadece birer izleyici olarak gitmesi için değil, döktükleri gerçek alın terini orada gururla sergileyebilmeleri içindir" dedi.

Cizre'deki okullarda teknoloji ve proje kültürünün yaygınlaştığına dikkat çekilen toplantıda, öğrencilerin akran projelerini inceleme, dev uçuş gösterilerini izleme ve Türkiye’nin yerli teknoloji firmalarıyla buluşma fırsatını elde edeceği vurgulandı. Bu deneyimin gençlerin motivasyonunu ve mesleki yönelimlerini desteklemesi hedefleniyor.

Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonuyla Şanlıurfa'ya uğurlanacak olan öğrenciler, ilçenin potansiyelini sergilemek için gün sayıyor; yetkililerse tüm lojistik sürecin güvenli ve düzenli yürütülmesine odaklandı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞAHAN İKE AÇIKLAMALARDA BULUNDU