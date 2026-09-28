Düzce'de üç gün süren bilim şenliği 6 bin 500 ziyaretçiyle tamamlandı

etkinlik 24-26 eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi:

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Düzce Bilim Şenliği, 24-26 Eylül 2026 tarihlerinde Düzce Belediyesi Bilim Merkezinde üç gün boyunca sürdü. Etkinlikler her gün 09.30-17.00 saatleri arasında açık kaldı ve çocuklar, gençler ile bilim meraklılarını bir araya getirdi.

atölye ve gösteri çeşitliliği:

Merkez içinde toplam 41 farklı atölye ve etkinlik düzenlendi. Katılımcılar, bilimi uygulayarak ve deneyimleyerek keşfetme fırsatı buldu. Programda VR Gözlük, Makey Makey, El Vantilatörü, Yanardağ Yapıyorum, Balon Roket, Mars Helikopteri, Kriptoloji, DNA Karakalem, Siyanotip Baskı, Aurora Bileklik, Geometri Tahtası, Biyosanat, Magic Milk Show ve Parfüm Atölyesi gibi interaktif ve STEAM odaklı çalışmalar yer aldı. Üç gün boyunca ayrıca sahnelenen bilim gösterileri katılımcıların ilgisini çekti.

katılımcı profili ve erişim:

Şenliğe 37 farklı okul seviyesinden toplam 2 bin 500 okul öğrencisi katıldı. Halka açık son gün ise 4 bin kişi bilim etkinliklerini deneyimlemek üzere merkeze geldi. Etkinliklerin tamamında gözlemlenen yoğun katılım ile şenlik, toplamda 6 bin 500 kişiye ulaştı.

Organizatörler, uygulamalı atölyeler ve zengin içeriklerle bilimi toplumun her kesimine taşıma hedefinin başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Katılımcılar hem eğlenceli hem de öğretici deneyimler yaşarken, gençlerin bilimsel düşünme ve keşfetme becerilerinin desteklenmesine katkı sağlandı.

Bilim şenliğini 6 bin 500 kişi ziyaret etti