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Teknolojide erişim adaleti: engellilerin yeteneklerini görünür kılmak

Adnan Göçmen, teknolojinin yalnızca cihaz olmadığını; engellilerin eğitim, iletişim ve üretime eşit erişimle desteklenmesinin şart olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Taylan Polat

Teknolojide erişim adaleti: engellilerin yeteneklerini görünür kılmak

görünürlük ve bağımsızlık için teknoloji:

Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, teknolojinin yalnızca yeni cihaz ve yazılımlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, özellikle engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştıran ve bağımsızlıklarını destekleyen çözümlerin önemine dikkat çekti.

Göçmen, teknolojik gelişmelerin değerlendirilmesinde fayda odaklı yaklaşımın öncelikli olması gerektiğini belirtti. "Bir teknoloji yalnızca ileri olduğu için değil, insana gerçek bir fayda sağladığında anlam kazanıyor" sözleriyle, projenin gerçek hayata dokunuşunun ölçülmesinin önemine işaret etti.

fırsat eşitliği ve yeteneklerin görünürlüğü:

Başkan Göçmen, engelli bireylerin fikirlerini ortaya koyabilecekleri ve yeteneklerini gösterebilecekleri alanların artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti. İnsanların eksikliklerine değil, onlara sunulan imkanlarla neler başarabileceklerine odaklanılması gerektiğini söyledi.

Bu perspektifle eğitimde, iletişimde ve üretimde eşit erişim sağlanmasının hem bireylerin potansiyelini açığa çıkaracağını hem de toplumsal katılımı güçlendireceğini ifade etti.

teknofest daveti:

Teknofest’te geliştirilen projelerin yalnızca teknolojik başarısı değil, insan hayatına sağladığı katkı açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Göçmen, bu nedenle Şanlıurfa’da düzenlenecek Teknofest'e katılım çağrısında bulundu.

"Fırsat verildiğinde, insanın sınırlarını başkaları değil, kendi potansiyeli belirlemeli ve bu nedenle de Şanlıurfa’da düzenlenecek teknofeste davette bulunuyorum"

TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBE BAŞKANI ADNAN GÖÇMEN, TEKNOLOJİNİN YALNIZCA YENİ CİHAZ VE...

TÜRKİYE BEYAZAY DERNEĞİ KIRŞEHİR ŞUBE BAŞKANI ADNAN GÖÇMEN, TEKNOLOJİNİN YALNIZCA YENİ CİHAZ VE YAZILIMLARDAN İBARET OLMADIĞINI BELİRTEREK, ÖZELLİKLE ENGELLİ BİREYLERİN GÜNLÜK YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRAN VE BAĞIMSIZLIKLARINI DESTEKLEYEN TEKNOLOJİLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK TEKNOFEST ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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