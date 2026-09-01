CK Enerji dijital kanalları uygulama, tüketim oyunu ve blogla dönüştürüyor

CK Enerji dijital müşteri deneyiminde yeni bir dönemi hayata geçiriyor

Elektrik hizmetlerinde dijital deneyimi ileri taşımayı hedefleyen CK Enerji, mobil uygulaması ve online işlem merkezini modern arayüz ve güçlü teknolojik altyapıyla yeniledi. Yenilenen CK Enerji Mobil uygulaması ile şirketin perakende şirketlerinin internet sitelerinde erişilebilen Online İşlem Merkezi, abonelere işlemleri hızlı, kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirme imkânı sağlıyor.

Dijital hizmetlerde sunulan işlemler:

Şirket açıklamasına göre, CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığıyla hizmet verdiği 3 bölgede 7 ilde 7,6 milyon abone, yenilenen dijital kanallar üzerinden; online fatura ödeme, yeni abonelik başvurusu, dönemsel tüketim karşılaştırmaları, farklı hesaplara ait faturaları ödeme, talep ve şikâyet iletme, güvence bedeli sorgulama ve en yakın hizmet noktasına ulaşma gibi işlemleri tek platform deneyimiyle gerçekleştirebiliyor. Bu düzenleme, zamandan ve mekândan bağımsız erişim sağlayarak müşterilerin hizmete daha hızlı ulaşmasını amaçlıyor.

Tüketim oyunu ve içerik alanıyla farkındalık yaratılıyor:

Uygulamaya eklenen 'Tüketim Oyunu' özelliği, kullanıcıların ortalama aylık elektrik tüketimini hesaplayıp verileri analiz ederek enerji kullanımına dair farkındalığı artırmayı hedefliyor. Bu özellik, abonelerin tüketim alışkanlıklarını inceleyip tasarruf odaklı kararlar almasına yardımcı oluyor. Ayrıca mobil uygulama ve Online İşlem Merkezi içinde oluşturulan blog bölümü; enerji tasarrufu, verimli enerji kullanımı ve gündelik yaşamı ilgilendiren pratik bilgilerle kullanıcılara rehberlik ediyor.

Fidan Öztürk Kumbul, Regülasyon Stratejileri ve Müşteri İletişimi Grup Direktörü, dijital dönüşümün kapsamını şöyle özetliyor: 'Yenilediğimiz mobil uygulama ve Online İşlem Merkezi ile müşterilerimizin günlük işlemlerini kolaylaştırırken, enerji tüketimlerini daha bilinçli yönetmelerine katkı sağlayacak yeni deneyimler de sunuyoruz. Tüketim Oyunu ve bilgilendirici blog alanı gibi yeni özelliklerle dijital kanallarımızı yalnızca işlem yapılan platformlar olmanın ötesine taşıyarak, müşterilerimizle sürekli etkileşim kurduğumuz bir deneyim alanına dönüştürmeyi hedefliyoruz.'

CK Enerji, yenilenen dijital kanallarla müşterilerin bilgiye ve hizmete daha kolay erişmesini sağlamayı, dijital etkileşimi güçlendirerek abonelerin enerji tüketimini bilinçli yönetmelerine destek olmayı sürdürecek.

CK ENERJİ REGÜLASYON STRATEJİLERİ VE MÜŞTERİ İLETİŞİMİ GRUP DİREKTÖRÜ FİDAN ÖZTÜRK KUMBUL