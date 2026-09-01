Dolar 48,2716 +0,01%
Euro 56,0172 -0,18%
Bist 14.347,63 +0,09%
Altın Gram 6.865,59 -1,29%
EUR/USD 1,1600 -0,20%
Brent Petrol 92,20 +1,89%
--°

CK Enerji dijital kanalları uygulama, tüketim oyunu ve blogla dönüştürüyor

CK Enerji, yenilenen mobil uygulama ve Online İşlem Merkeziyle abonelere hızlı, güvenli işlem, tüketim analizi ve bilgilendirici içerikler sunuyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

CK Enerji dijital kanalları uygulama, tüketim oyunu ve blogla dönüştürüyor

CK Enerji dijital müşteri deneyiminde yeni bir dönemi hayata geçiriyor

Elektrik hizmetlerinde dijital deneyimi ileri taşımayı hedefleyen CK Enerji, mobil uygulaması ve online işlem merkezini modern arayüz ve güçlü teknolojik altyapıyla yeniledi. Yenilenen CK Enerji Mobil uygulaması ile şirketin perakende şirketlerinin internet sitelerinde erişilebilen Online İşlem Merkezi, abonelere işlemleri hızlı, kolay ve güvenli şekilde gerçekleştirme imkânı sağlıyor.

Dijital hizmetlerde sunulan işlemler:

Şirket açıklamasına göre, CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik aracılığıyla hizmet verdiği 3 bölgede 7 ilde 7,6 milyon abone, yenilenen dijital kanallar üzerinden; online fatura ödeme, yeni abonelik başvurusu, dönemsel tüketim karşılaştırmaları, farklı hesaplara ait faturaları ödeme, talep ve şikâyet iletme, güvence bedeli sorgulama ve en yakın hizmet noktasına ulaşma gibi işlemleri tek platform deneyimiyle gerçekleştirebiliyor. Bu düzenleme, zamandan ve mekândan bağımsız erişim sağlayarak müşterilerin hizmete daha hızlı ulaşmasını amaçlıyor.

Tüketim oyunu ve içerik alanıyla farkındalık yaratılıyor:

Uygulamaya eklenen 'Tüketim Oyunu' özelliği, kullanıcıların ortalama aylık elektrik tüketimini hesaplayıp verileri analiz ederek enerji kullanımına dair farkındalığı artırmayı hedefliyor. Bu özellik, abonelerin tüketim alışkanlıklarını inceleyip tasarruf odaklı kararlar almasına yardımcı oluyor. Ayrıca mobil uygulama ve Online İşlem Merkezi içinde oluşturulan blog bölümü; enerji tasarrufu, verimli enerji kullanımı ve gündelik yaşamı ilgilendiren pratik bilgilerle kullanıcılara rehberlik ediyor.

Fidan Öztürk Kumbul, Regülasyon Stratejileri ve Müşteri İletişimi Grup Direktörü, dijital dönüşümün kapsamını şöyle özetliyor: 'Yenilediğimiz mobil uygulama ve Online İşlem Merkezi ile müşterilerimizin günlük işlemlerini kolaylaştırırken, enerji tüketimlerini daha bilinçli yönetmelerine katkı sağlayacak yeni deneyimler de sunuyoruz. Tüketim Oyunu ve bilgilendirici blog alanı gibi yeni özelliklerle dijital kanallarımızı yalnızca işlem yapılan platformlar olmanın ötesine taşıyarak, müşterilerimizle sürekli etkileşim kurduğumuz bir deneyim alanına dönüştürmeyi hedefliyoruz.'

CK Enerji, yenilenen dijital kanallarla müşterilerin bilgiye ve hizmete daha kolay erişmesini sağlamayı, dijital etkileşimi güçlendirerek abonelerin enerji tüketimini bilinçli yönetmelerine destek olmayı sürdürecek.

CK ENERJİ REGÜLASYON STRATEJİLERİ VE MÜŞTERİ İLETİŞİMİ GRUP DİREKTÖRÜ FİDAN ÖZTÜRK...

CK ENERJİ REGÜLASYON STRATEJİLERİ VE MÜŞTERİ İLETİŞİMİ GRUP DİREKTÖRÜ FİDAN ÖZTÜRK KUMBUL

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çiftçilere uyarı: 2027 ÇKS başvuruları başladı, son tarih 31 aralık 2026
images

Ankara tasarım ve üretim gücünü uluslararası pazara taşıyor: COF'26 ile hedef ih...
images

ETİ kanatlı buğdayı'nın ilk tohumluk hasadını tamamladı
images

Nazilli ticaret odası seçimleri perşembe pazarına göre planlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Teknecilerden liman talebi: Kahta'da güvenli bağlanma öncelik istiyor

Araban kırsalında eski asfalt kazınıyor, konfor ve güvenlik artırılıyor

Denizli Büyükşehir'de saha ekiplerine vatandaş odaklı iletişim atölyesi

Çelikhan'da 15 dakikalık dolu tütün üretiminde büyük zarara yol açtı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı