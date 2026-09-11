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Çobankaya'da dağlık alandaki otluk yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Çobankaya köyünde dağlık alandaki otluk yangınına Şuhut Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çobankaya'da dağlık alandaki otluk yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Çobankaya'da dağlık alandaki otluk yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çobankaya köyünde, dağlık alandaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Şuhut Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için hızla çalışma başlattı ve alevlerin çevre bitki örtüsüne sıçramasını engelledi.

Müdahale ve söndürme çalışması:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Olay yerinde ekipler tarafından ayrıca soğutma çalışması yapıldı ve alevlerin yeniden alevlenmesini önlemek için gerekli tedbirler alındı.

Hasar tespiti ve soruşturma:

Yangının çıkış nedeni ile yangında zarar gören alanın büyüklüğünü belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor. Yetkililer, yangının kesin nedeninin teknik inceleme ve bölgeden alınacak veriler doğrultusunda belirleneceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNE BAĞLI ÇOBANKAYA KÖYÜNDE, DAĞLIK ALANDAKİ OTLUK BÖLGEDE YANGIN...

AFYONKARAHİSAR’IN ŞUHUT İLÇESİNE BAĞLI ÇOBANKAYA KÖYÜNDE, DAĞLIK ALANDAKİ OTLUK BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI. YANGIN İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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