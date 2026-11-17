Kaza yerinde ilk bulgular

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Zümrüt Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, aynı yönde seyir halinde olan 28 ACN 129 plakalı otomobil ile 48 AUU 739 plakalı SUV araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yan yatarken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Müdahale ve yaralananlar

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan ve ikisi çocuk olmak üzere 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra tedbir amaçlı çeşitli hastanelere kaldırıldılar.

Polisin çalışması

Polis ekipleri, kazanın nedeni ve oluş şekline ilişkin inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri alınırken, olay yerinde delil toplama çalışmaları yürütülüyor ve soruşturma sürüyor.

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