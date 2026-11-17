Siverek'te otomobile bağlı atın trafikte koşması

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir atın otomobilin arkasına bağlanarak hareket halindeki araçla birlikte koşturulduğu anlar cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi. Görüntülerde atın aracın hızına yetişmeye çalıştığı ve trafikte tehlikeli bir şekilde ilerlediği dikkat çekiyor.

görüntülerin içeriği ve kamuoyunun tepkisi

Kısa videoda atın, aracın arkasına bağlı halde yolun bir şeridinde ilerlediği, zaman zaman telaşlı hareketler sergilediği görülüyor. Paylaşılan görüntüler sosyal medyada hızlıca yayıldı ve birçok kullanıcı tarafından eleştirildi; izleyenler hem hayvana zarar gelebileceği hem de diğer yol kullanıcılarının risk altında olduğu yönünde tepki gösterdi.

trafik güvenliği ve hayvan refahı endişeleri

Olay, trafikte hayvanların araçlarla birlikte kullanılmasının doğurduğu güvenlik sorunlarına ve hayvan refahına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Böyle bir uygulama, at için zorlayıcı olabilir ve ani duruş veya yön değişikliklerinde kazalara yol açabilir. Bu tür görüntüler, hem sürücüler hem de yürüyen araçtaki yolcular için potansiyel tehlike oluşturur.

Görüntüler kamuoyunda tepki toplarken, benzer olayların önlenmesi için farkındalık artırmanın önemine işaret ediliyor. Vatandaşların, trafikte hayvanların korunmasına ve çevre güvenliğine dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor.

ATIN ARABAYA BAĞLANIP GÖTÜRÜLMESİ