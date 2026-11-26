Toplantı ve hedefler:

Kısa adı KAYSİDER olan Kayserisporlu Sanayici ve İş İnsanları Derneği yönetim kurulu, kuruluşun ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. Başkanlığını iş insanı Hayrullah Erdinç'in üstlendiği dernek, Kayseri iş dünyasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve Kayserispor'a katkı sunmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Yönetim kurulu kadrosu:

Yönetim Kurulu Başkanı: Hayrullah Erdinç, Başkan Vekili: Umut Kaya, Başkan Yardımcıları: İbrahim Yılmaz ve Ethem Tümer, Genel Sekreter: Osman Keşoğlu.

Komisyon başkanları ve yardımcıları:

Teşkilatlanma Komisyonu: Furkan Öztürk (Başkan), Ahmet Satoğlu (Başkan yardımcısı).

Denetim Komisyonu: Rıfat Dayıoğlu (Başkan), Serkan Sezer (Başkan yardımcısı).

Disiplin Komisyonu: Süleyman Akın (Başkan), Mehmet Özcebeci (Başkan yardımcısı).

Sosyal Politikalar Komisyonu: Kubilay Babacan (Başkan), Serhat Çalışkan (Başkan yardımcısı).

Mali İşler Komisyonu: Emre Gürgür (Başkan), Mehmet Pınar (Başkan Yardımcısı).

Reklam Tanıtım Komisyonu: Umut Kayalı (Başkan), Bekir Cesur (Başkan yardımcısı).

Eğitim Komisyonu: Mustafa Çınar (Başkan), Adem Aşmaz (Başkan yardımcısı).

Toplantıda yapılan görev dağılımı, derneğin önümüzdeki dönemde Kayseri'de iş insanları arasında koordinasyon sağlamaya ve Kayserispor'a yönelik destek mekanizmaları oluşturmaya odaklanacağının sinyallerini verdi. Yönetim kadrosu ve komisyonların belirlenmesiyle birlikte KAYSİDER'in öncelikli projeleri ve işbirlikleri için adımların atılması bekleniyor.

KISA ADI KAYSİDER OLAN KAYSERİSPORLU SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU, GÖREV DAĞILIMI YAPTI.