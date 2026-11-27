Kepez'te ulaşım altyapısı hızla genişliyor

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında yürüttükleri yol açma, asfaltlama, kodlama ve yol düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Amaç, mahalle sakinlerinin daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması ile mahalleler arasındaki bağlantıların güçlendirilmesi olarak belirtiliyor.

mahalle bazlı yürütülen çalışmalar:

Ekipler Altınova Orta Mahallesi Miray Sokak'ta yeni yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Fabrikalar ve Duraliler mahallesinde yol yapım faaliyetleri, Altınova Sinan Mahallesi'nde kodlama çalışmaları, Kızıllı Mahallesi'nde yolların sathi asfalta hazırlanması ve Altıayak Mahallesi'nde yol yapım ve düzenleme işleri sürüyor. Bu çalışmalar, yeni yerleşim alanlarının ulaşım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

toplam katkı ve yapılan çalışmaların ölçüsü:

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün göreve geldiği günden bu yana saha uygulamalarında önemli mesafe kat edildi. İlçede toplam 121 kilometre sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi ve bu uygulamalarda 163 bin ton asfalt kullanıldı. Mahalleler arasındaki bağlantıları güçlendirmek amacıyla 70 kilometre yeni yol açılırken, ilave olarak 199 kilometre sathi kaplama ve 221 kilometre stabilize yol çalışması tamamlandı. Yaya erişimini kolaylaştırmak için de 86 kilometre kaldırım yapıldı.

Yerel yönetim, yürütülen projelerle Kepez'in ulaşım ağını genişletmeyi ve mevcut yolların dayanıklılığını artırmayı sürdüreceğini bildiriyor. Çalışmaların tamamlandığı bölgelerde ulaşım konforu ve mahalle bağlantılarında gözle görülür iyileşme hedefleniyor.

KEPEZ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇENİN DÖRT BİR YANINDA YENİ YOL AÇMA, ASFALTLAMA, KODLAMA VE YOL DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.