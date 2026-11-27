Öğretmenler günü kutlamasında fidan dikimi gerçekleştirildi

Kütahya Saka Köyü Yüzüncü Yıl Orman Dikim Alanı'nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 300 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibi ile Genç AKUB öğrencileri katıldı; törene İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı de iştirak etti.

yılmaz'ın mesajı:

İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencilere hitap ederek doğayı korumanın insanın kendi doğallığını ve özünü koruması anlamına geldiğini vurguladı. Nurettin Topçu'nun 'hürmet, merhamet ve hizmet' ilkelerini hatırlatan Yılmaz, gençlerin dijital mecraların olumsuz etkilerinden ve yapay akımlardan uzak durarak kendi kimlikleriyle var olmaları gerektiğini söyledi. Yılmaz ayrıca öğrencilerin 'soru çözen değil, sorun çözen' bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.

karartı'nın verileri ve hedefi:

Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, ilin yaklaşık 600 bin hektarlık orman varlığına sahip olduğunu; il yüzölçümünün yüzde 55'inin ormanlarla kaplı bulunduğunu belirtti. Karartı, Kütahya'nın orman oranı bakımından Türkiye'de 5'inci sırada yer aldığını ve dikim sezonu boyunca il genelinde 1 milyon fidan'ın toprakla buluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

toprakla buluşma:

Konuşmaların ardından İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AKUB ekibi ve öğrenciler birlikte fidan dikerek can suyu verdi ve etkinlik sona erdi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE 300 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU