AK Parti Kavak teşkilatı hedefini tamamladı

AK Parti Kavak İlçe Teşkilatı, 2026 yılı için belirlenen 555 yeni üye hedefini Kasım ayı itibarıyla %100 oranında tamamladı.

Hedefe ulaşım süreci:

AK Parti Genel Merkezi ve Samsun İl Başkanlığı tarafından belirlenen hedef doğrultusunda Nisan ayında başlatılan üye çalışmaları, mahalle başkanları ve teşkilat mensuplarının yoğun saha çalışmalarıyla sonuçlandı. Çalışma sürecinde saha ziyaretleri, birebir iletişim ve yerel koordinasyon ön plana çıktı.

Teşekkür ve gelecek planı:

İlçe Başkanı Onur Bakır, hedefe ulaşılmasında emeği geçen mahalle başkanlarına ve teşkilat üyelerine teşekkür etti. Bakır, mahalle başkanlarının teşkilatın sahadaki en önemli temsilcileri olduğunu, gösterdikleri özveri ve sorumluluğun takdire değer olduğunu vurguladı.

Bakır ayrıca, teşkilat olarak 2027 yılı çalışmalarına da aynı azim ve kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

AK PARTİ KAVAK İLÇE TEŞKİLATI, 2026 YILI İÇİN BELİRLENEN 555 YENİ ÜYE HEDEFİNİ KASIM AYI İTİBARIYLA YÜZDE 100 ORANINDA TAMAMLADI.