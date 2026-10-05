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Çocuklar Kuşadası'nda hayvan dostlarıyla empati kurdu

Kuşadası'nda 7 okuldan 355 öğrenci, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde merkeze giderek hayvan bakımı, ihtiyaçları ve saygıyı öğrendi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Çocuklar Kuşadası'nda hayvan dostlarıyla empati kurdu

4 Ekim etkinliği Kuşadası'nda gerçekleşti

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, ilköğretim öğrencilerini ağırladı. Kentte eğitim gören 7 farklı okuldan gelen toplam 355 öğrenci, merkezdeki can dostlarla bir araya gelerek hem gözlem yaptı hem de merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Merkez ziyareti sırasında neler yapıldı:

Görevliler tarafından karşılanan öğrenciler, merkezde bulunan hayvanlarla yakından tanıştı. Ziyaret süresince öğrencilere hayvanların ihtiyaçları, bakımları ve onlara karşı nasıl davranılması gerektiği anlatıldı. Çocuklar, hayvanlarla vakit geçirerek davranışlarını gözlemleme ve yaşam koşulları hakkında doğrudan bilgi edinme fırsatı buldu.

Etkinliğin hedefleri ve devamı:

Etkinlikte empati, merhamet ve canlıların yaşam hakkına saygı konularına vurgu yapıldı; amaç, çocukların küçük yaşta hayvan sevgisi ve duyarlılık kazanmasını sağlamak. Kuşadası Belediyesi yetkilileri, benzer eğitici ve farkındalık odaklı etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA 7 FARKLI OKULDAN 355 ÖĞRENCİ, KUŞADASI EVCİL HAYVAN...

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ KAPSAMINDA 7 FARKLI OKULDAN 355 ÖĞRENCİ, KUŞADASI EVCİL HAYVAN BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ’Nİ ZİYARET EDEREK CAN DOSTLARI YAKINDAN TANIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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