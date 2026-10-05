Ceza infazından çıkan el emeği Boğazlıyan Adliyesi'nde satışa çıktı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklular tarafından hazırlanan ürünler adliyede açılan mağazada halka sunuluyor. Bu uygulama, emek ve becerinin üretime dönüştüğü bir çalışma olarak öne çıkıyor.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Diri, ürünlerin Boğazlıyan Adliyesi bünyesindeki satış mağazasında sergilendiğini belirterek projenin amacının hem üretime katkı sağlamak hem de mesleki becerileri geliştirmek olduğunu vurguladı.

ürün gamı ve hazırlanma süreci:

Satış mağazasında sergilenen ürünler arasında el emeği ahşap ürünler, tekstil işleri, hediyelik eşyalar ve günlük kullanıma yönelik çeşitli tasarımlar yer alıyor. Ürünlerin hazırlanmasında özen, kalite, kullanışlılık ve uygun fiyat kriterleri ön planda tutuluyor; tasarım ve üretim aşamaları kurum içindeki atölyelerde gerçekleştiriliyor.

Hazırlık sürecinde hükümlü ve tutukluların farklı becerileri değerlendirilerek, üretim faaliyetlerinin hem kişisel gelişime hem de mesleki donanıma katkı sağlaması hedefleniyor.