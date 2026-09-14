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ahilik mirasını korumak Malatya’nın yeniden inşasında öncelik olmalı

Sadıkoğlu, Ahiliğin dürüstlük ve dayanışma temelli olduğunu; 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya esnafının toparlanmasında bu kültürün rolünü vurguladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 19:46

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

ahilik mirasını korumak Malatya’nın yeniden inşasında öncelik olmalı

Sadıkoğlu'ndan Ahilik Haftası mesajı

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Adayı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ahilik Haftası vesilesiyle yayımladığı mesajında Ahilik kültürünün Anadolu’da doğup gelişmiş, meslek ahlakı ve toplumsal dayanışmanın temelini oluşturan bir miras olduğunu ifade etti. Sadıkoğlu, bu geleneğin iş dünyasında dürüstlüğü, güveni ve sosyal bağlılığı güçlendirdiğini belirtti.

Ahiliğin güncel yansımaları

Sadıkoğlu, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’da ortaya çıkan dayanışma örneklerinin Ahiliğin bugün de yaşadığının kanıtı olduğunu söyledi. Depremin ardından esnaf, tüccar ve sanayicinin gösterdiği dayanışma, fedakârlık ve mücadele ruhu ile işyerlerini, tezgâhlarını ve üretimi yeniden ayağa kaldırma çabası, Ahiliğin mirasını güncel bir örnekle ortaya koyuyor.

Sorumluluk ve gelecek nesillere aktarım

Mesajında Ahiliğin sadece ticari uygulamalar değil, aynı zamanda toplumun huzurunu ve birlikteliğini güçlendiren bir yaşam kültürü olduğuna dikkat çeken Sadıkoğlu, bu anlayışın sürdürülebilir kılınmasının ortak görev olduğunu vurguladı. Sadıkoğlu, "Alın terini, emeği, helal kazancı ve dürüst ticareti" esas alan değerlerin iş dünyasında daha da güçlenmesini dilediğini belirtti.

Son olarak Sadıkoğlu, Ahilik geleneğini yaşatan tüm esnaf, sanatkâr, tüccar ve iş insanlarının Ahilik Haftası’nı kutlayarak, kültürel değerlerin yaşatılmasının ekonomik ve sosyal toparlanma süreçlerine katkısına dikkat çekti.

BAŞKAN SADIKOĞLU’NDAN AHİLİK MESAJI

BAŞKAN SADIKOĞLU’NDAN AHİLİK MESAJI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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