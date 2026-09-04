Yerleşkede hızla şekillenen cami: Sinop Üniversitesi inşaatında son durum

Yerinde inceleme heyeti:

Sinop Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden caminin inşaatında çalışmalar sürüyor. İnceleme için alanda Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Diyanet İşleri Başkanlığı Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Orhan Örnek ve Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş hazır bulundu.

Mimari ve teknik çalışmaların takibi:

Heyet, yürütülen mimari ve teknik çalışmaları yerinde takip ederek projenin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. İnceleme sırasında Sinop Üniversitesi Yerleşkesi Camii Yaptırma, Yaşatma ve Hizmet Derneği Başkanı Hakkı Bafralı tarafından cami inşaatında gelinen son durum, devam eden imalatlar ve tamamlanması planlanan etaplar hakkında bilgi verildi.

Yapılan sunum ve saha gezisiyle proje paydaşları, devam eden uygulamalar ve ilerleme hakkında karşılıklı değerlendirme yaptı ve çalışmaları yakından izlemeye devam edeceklerini belirtti.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ŞAKİR TAŞDEMİR, YAPIMI DEVAM EDEN SİNOP ÜNİVERSİTESİ CAMİSİ İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.