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Kaymakam Furkan Öztürk köy ziyaretlerinde talepleri yerinde dinledi

Susuz Kaymakamı Furkan Öztürk, ilçe kurum amirleriyle Aynalı, Ortalar ve Kayadibi köylerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaymakam Furkan Öztürk köy ziyaretlerinde talepleri yerinde dinledi

köy ziyaretlerinin amacı:

Susuz Kaymakamı Furkan Öztürk, ilçe kurum amirleriyle birlikte Aynalı, Ortalar ve Kayadibi köylerini ziyaret etti. Ziyaretlerin amacı, ilçeye bağlı köylerde vatandaşların talep ve beklentilerini yerinde dinlemek ve köylerin genel durumunu tespit etmekti.

taleplerin ve sorunların kayıt altına alınması:

Köylerde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Öztürk, karşılaşılan sorunları, talepleri ve önerileri dinledi. Görüşmeler sırasında belirtilen konuların değerlendirilmesi ve çözüm yollarının araştırılması için ilçe kurum amirleri de bilgi verdi.

Toplantılarda öncelikli ihtiyaçlar ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi üzerinde duruldu. Vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara ulaştırılması ve takip edilmesi için notlar alındı ve değerlendirme süreçleri başlatıldı.

köylerle doğrudan iletişimin önemi:

Kaymakam Öztürk, köy ziyaretlerinin vatandaşların beklentilerini yerinde görme ve kamu hizmetlerini daha etkin hâle getirme açısından önemli olduğunu vurguladı. Doğrudan iletişim kurmanın, sorunların tespitinde ve çözüm yollarının belirlenmesinde etkili olduğu belirtildi.

Ziyaretlerin ardından Kaymakam Öztürk ve beraberindeki kurum amirleri köylerden ayrıldı; alınan notlar ve dile getirilen talepler ilgili birimlerce değerlendirilecek.

SUSUZ’DA KAYMAKAM ÖZTÜRK’TEN KÖY ZİYARETLERİ(KARS-İHA)

SUSUZ’DA KAYMAKAM ÖZTÜRK’TEN KÖY ZİYARETLERİ(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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